Juzgan a dos personas por el crimen de un hombre en Punta Alta

Durante hoy y mañana se desarrollará el debate oral y público para analizar la conducta de Oscar Esteban Alejandro Forchino y Ángel Orlando Cruz, acusados del homicidio de Juan Martín Domenichetti ocurrido en 2024 en Punta Alta.

Según la causa investigada por la fiscalía Nº 5 a cargo de Jorge Viego, el 22 de junio los acusados fueron a la casa de la víctima -ubicada en Entre Ríos 1345- y Forchino utilizó un cuchillo tipo Tramontina para agredir a Domenichetti, con la intención de causarle la muerte o habiéndose representado que con su accionar podía causar ese resultado.

Mientras Cruz retenía a la pareja de la víctima para impedir que intervenga en su defensa, Forchino le provocó dos heridas de arma blanca, una en el antebrazo izquierdo y otra en el tórax izquierdo.

La última herida le produjo una hemorragia severa que provocó un shock hipovolémico y su posterior deceso.

El debate estará a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 y se llevará a cabo en el Palacio de Tribunales, ubicado en Estomba 34 de Bahía Blanca.

