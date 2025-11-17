La selección Sub 15 de la Liga del Sur se presenta en Comodoro Rivadavia

Con la participación del seleccionado Sub 15 de la Liga del Sur, comienzan hoy en Comodoro Rivadavia las semifinales del Torneo Nacional que organiza el Consejo Federal de Fútbol.

Bajo la conducción técnica de Federico Nieto, el combinado liguista se estrena esta misma tarde ante su par de la Liga Sanjuanina.

El encuentro comenzará a las 14 y se llevará a cabo en el Estadio del Club Talleres Juniors.

Para el duelo por la primera fecha del certamen, los jugadores disponibles son Alejo Albarracín, Thiago Aranda, Tomas Arduin, Thiago Bedolla, Francisco Bigi, Lucas Busachelli, Santino Castiglioni, Benjamín Cepeda, Lautaro Cruz, Gino Diomedi, Agustín Dumrauf, Gonzalo Fernández, Benjamín Garzón, Lázaro Henkel, Valentino Ibarrola, Laureano Leiva, Francesco Magariños, Benjamín Mordeglia, Santino Sollosky y Zlatan Theaux.

El partido corre riesgo de ser reprogramado para el día de mañana debido al alerta meteorológico por fuertes vientos que rige en Comodoro Rivadavia.

