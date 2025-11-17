Se descompensó, perdió el control del colectivo y chocó contra una casa en Neuquén

El conductor de un colectivo de la empresa Koko sufrió una descompensación al volante en Neuquén y generó un grave incidente vial.

El vehículo, que había iniciado su recorrido desde la Terminal de Ómnibus, colisionó con varios obstáculos y el frente de una vivienda.

El impacto provocó una importante fuga de gas que requirió la intervención inmediata de equipos de emergencia y de la empresa Camuzzi.

El suceso ocurrió alrededor durante la noche del domingo en la intersección de las calles 12 de septiembre y Bejarano, en el barrio Militar de la capital de Neuquén.

El micro, sin control, impactó contra un taxi y varios árboles y finalmente detuvo su marcha al chocar la fachada de una casa.

Inmediatamente, personal de la Policía, Bomberos y equipos de asistencia médica se hicieron presentes para socorrer al chofer y asegurar la zona.

El conductor, que presentaba heridas y estaba inconsciente, recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladado por los equipos de emergencia. (Diario Río Negro)

