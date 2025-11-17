Apareció la chica que era buscada desde esta madrugada

Apareció esta mañana la chica de 16 años que buscaba la Policía y su familia, detallaron fuentes oficiales.

La adolescente se había ausentado de su domicilio durante la madrugada de hoy.

La Policía había informado que era la primera vez que la chica se retira de su hogar y que había dicho que “quería comenzar una nueva vida”.

