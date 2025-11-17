ATE realizará esta semana un paro nacional, provincial y municipal

ATE Bahía Blanca confirmó la realización de un paro nacional, provincial y municipal para este miércoles 19 de noviembre.

La medida de fuerza incluye el rechazo a la reforma laboral, el pedido de reapertura de paritarias nacionales, aumento salarial y el reclamo por jubilaciones dignas.

“La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos“, aseveró Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional, en referencia al acuerdo comercial anunciado días atrás entre los gobiernos de ambos países.

En este marco, el dirigente apuntó: “Los altos niveles de adhesión que se están anticipando muestran una creciente toma de conciencia en los trabajadores acerca de los perjuicios que acarrea la legislación propuesta“.

MÁS INFORMACIÓN: Se descompensó, perdió el control del colectivo y chocó contra una casa en Neuquén

Juzgan a dos personas por el crimen de un hombre en Punta Alta

Confirman el despido de muchos empleados por el cierre de Yaguar