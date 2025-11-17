Importante robo en un reconocido comercio de Bahía Blanca

Ciudad Mágica, conocido comercio ubicado en Ecuador y avenida Arias de Villa Rosas, sufrió un importante robo durante la medianoche de hoy.

“Se llevaron mercadería valuada en unos 40 millones de pesos“, contó Sonia Cabrera, dueña del local, a DE LA BAHÍA.

Según comentó la damnificada, los ladrones hicieron huecos en el techo para entrar y se llevaron consolas de PlayStation, celulares y pequeños electrodomésticos.

Cabrera explicó que los ladrones desconectaron las alarmas y esperaron a que las baterías se agotaran. Luego, señaló que conocían el lugar porque eligieron un sector sin cielorraso para bajar.

Remarcó que “en la zona hay cámaras de seguridad municipales, del propio comercio, de vecinos y además la comisaría está cerca”.

Luego, sostuvo que es probable que los responsables hayan quedado registrados y afirmó que el hecho les genera un impacto económico y emocional.

