[VIDEOS] Comodoro Rivadavia: las ráfagas de viento arrancaron el techo de dos reconocidos supermercados

En medio de la alerta roja por fuertes vientos que rige este lunes en Comodoro Rivadavia, el techo del supermercado Chango Más fue arrancado por las ráfagas que superaron los 150 km/h.

El episodio ocurrió durante la mañana cuando las condiciones meteorológicas ya comenzaban a intensificarse, informó el sitio ADN Sur.

Testigos señalaron que “primero se escuchó un fuerte estruendo y luego se produjo la caída de chapas y estructuras metálicas en el estacionamiento”.

Personal del comercio activó rápidamente el protocolo de emergencia y evacuó preventivamente el sector afectado.

Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque las imágenes del daño causaron preocupación entre los vecinos que se encontraban en la zona.

Las chapas volaron varios metros y terminaron sobre el suelo y contra parte del cerco perimetral.

TAMBIÉN EN LA ANÓNIMA

En paralelo, las ráfagas de viento arrancaron una parte del techo del supermercado “La Anónima” del centro de Comodoro Rivadavia.

Las mismas cayeron contra un vehículo estacionado que, afortunadamente, se encontraba sin ocupantes.

MÁS INFORMACIÓN: ATE realizará esta semana un paro nacional, provincial y municipal

Se descompensó, perdió el control del colectivo y chocó contra una casa en Neuquén

Confirman el despido de muchos empleados por el cierre de Yaguar