Trabajadores petroleros de Comodoro Rivadavia habrían registrado ráfagas de hasta 352 km/h en un yacimiento

Comodoro Rivadavia atraviesa este lunes una de las jornadas de viento más intensas de los últimos años, en medio de la alerta roja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

Desde la madrugada, el temporal castiga no solo a la ciudad y las zonas rurales, sino también a los principales yacimientos de la cuenca, donde se registraron valores extremos que superan ampliamente los niveles habituales para la región.

Según datos internos provenientes de estaciones de medición utilizadas en áreas petroleras, en Cerro Dragón el viento constante llegó a marcar 312 km/h, mientras que la ráfaga máxima alcanzó un asombroso registro de 352 km/h, un valor inédito que refleja la magnitud del fenómeno.

Aunque se trata de instrumentos operativos utilizados para monitoreo industrial, los datos dan cuenta de la violencia con la que el viento avanza sobre una vasta porción del sur chubutense.

En paralelo, Manantiales Behr y la zona de Diadema también reportaron ráfagas superiores a los 215 km/h, con un promedio sostenido que en algunos sectores superó los 130 km/h.

En uno de los registros más precisos de la jornada, un anemómetro de uso interno en pozos petroleros de Diadema midió una ráfaga de 215,254 km/h, acompañada por un viento promedio de 131,437 km/h, valores que confirman las condiciones extremas que se desarrollan a lo largo del día. (ADN Sur)

MÁS INFORMACIÓN: [VIDEOS] Comodoro Rivadavia: las ráfagas de viento arrancaron el techo de dos reconocidos supermercados

ATE realizará esta semana un paro nacional, provincial y municipal

Se descompensó, perdió el control del colectivo y chocó contra una casa en Neuquén