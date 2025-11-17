Condenan a una mujer por tener marihuana para la venta

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 condenó en juicio abreviado a Gisela Tatiana Díaz a 4 años de prisión por haber tenido marihuana para su comercialización.

La causa, investigada por la fiscalía N°19 a cargo de Mauricio Del Cero, se inició con un llamado al 911 el 23 de diciembre de 2024 que informó que en calle Jujuy al 500 se comercializaba estupefacientes.

De este modo, se efectuaron tareas de vigilancia y se dispuso el allanamiento de la vivienda al constatarse movimientos compatibles con la actividad ilícita.

El allanamiento fue realizado el 31 de marzo de este año por personal de la DDI a través de una orden del Juzgado de Garantías N° 3, donde se logró el secuestro de marihuana, recortes de nylon para su fraccionamiento y dispositivos celulares.

Además, una persona, que concurrió a la vivienda durante la diligencia, declaró que Díaz le ha vendido estupefacientes.

Del análisis del teléfono surgieron múltiples comunicaciones vinculadas a la venta de la sustancia, el precio, el peso o la calidad de la sustancia.

El juez Ricardo Gutiérrez señaló en el fallo que “se acredita sin duda que la tenencia de las sustancias estupefacientes en poder de la imputada Díaz, tenían como ultra finalidad su comercialización, a la luz de los tareas de vigilancia y observación realizadas por los efectivos policiales en el domicilio a la postre registrado, en el cual se secuestró en poder de la encartada los estupefacientes indicados (marihuana), elementos de corte y fraccionamiento”.

“A todo ello se aduna el testimonio de un sujeto que concurría al lugar a comprar estupefacientes, quien sostuvo que en ocasiones le compraba a la encartada. Todo ello encuentra además correlato en la información obtenida del teléfono celular de la encartada, lo cual da cuenta -sin duda- de que las sustancias estupefacientes, tenían el fin indicado”, afirmó el magistrado en la sentencia.

