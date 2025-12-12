El vacunatorio de calle Caronti cambia el horario de atención
La Secretaría de Salud de Bahía Blanca informó un cambio en el horario del vacunatorio ubicado en Caronti 84.
Desde ahora, la atención será de lunes a viernes, de 8 a 17.30.
El objetivo es facilitar el acceso a la comunidad y la aplicación de todas las vacunas.
