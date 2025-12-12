La Secretaría de Salud de Bahía Blanca informó un cambio en el horario del vacunatorio ubicado en Caronti 84.

Desde ahora, la atención será de lunes a viernes, de 8 a 17.30.

El objetivo es facilitar el acceso a la comunidad y la aplicación de todas las vacunas.

