El Hiper de Aguado vuelve a funcionar con normalidad

De La Bahía Noticias

A partir de hoy, el Hiper de Aguado de la Cooperativa Obrera vuelve a funcionar con normalidad y al 100% de su capacidad.

Tras el incendio ocurrido el 11 de noviembre, que se produjo en el sector de condensadores de la central de frío alimentario que se ubica sobre el techo del edificio, La Coope comenzó a diagramar y ejecutar todas los trabajos necesarios para recuperar el frío que abastece a todas las cámaras, heladeras y freezers del Híper.

“Gracias al trabajo en equipo y al esfuerzo de todos sus colaboradores y proveedores, lo ha logrado en solo un mes, por lo que el Hiper de Aguado ya está funcionando a pleno y con normalidad en todos los sectores de alimento”, explicaron desde la entidad cooperativa.

