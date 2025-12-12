Un hombre fue aprehendido con un kilo de cocaína y droga para la venta

A pedido del fiscal Mauricio Del Cero, el Juzgado de Garantías Nº2 dispuso el allanamiento de la vivienda ubicada en 12 de octubre al 700 de Punta Alta.

La causa inició en el marco de otra investigación sobre comunicaciones por parte del contacto “John Lemon” en clara infracción a la Ley 23.737.

Además, se detectaron conversaciones de marzo del 2024, en donde contesta que organiza puntos de encuentro y refiere que el gramo está 14 mil pesos.

De las tareas investigativas realizadas se pudo determinar que el usuario del dispositivo era Daniel Ezequiel Podjelski y que su domicilio era en 12 de octubre al 700 de Punta Alta.

A eso se agregaron dos denuncias de este año que indican que en esa casa se vendía droga, por lo que personal de Drogas Ilícitas realizó tareas de vigilancia, en donde se observan maniobras compatibles con la venta de estupefacientes.

Al realizarse el allanamiento entre el 11 de diciembre en horas de la noche y esta madrugada, se encontraron 1258,4 gramos de cocaína -la mayor parte en un envoltorio estilo ladrillo con la inscripción Rey del Sur y el dibujo de un león-, 59 gramos de marihuana, 11 dispositivos celulares, un CPU, un DVR, 390.000 pesos, una tarjeta de memoria, una balanza de precisión, bicarbonato de sodio, recortes de nylon y anotaciones.

De este modo, Podjelski quedó aprehendido por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En la diligencia participó personal de Drogas Ilícitas de la Fiscalía y de la Brigada de Explosivos de la Policía de Establecimientos Navales que custodiaba el perímetro.

Podjelski se negó a declarar, mientras que la fiscalía pidió la detención del acusado y la incompetencia para que intervenga la Justicia Federal.

