El bahiense Tavoliere aún está en duda para el próximo partido de Automoto de Tornquist

El arquero de Automoto, el bahiense Facundo Tavoliere, probará hasta el sábado para ver si puede participar del partido de su equipo ante Racing de Carhué en los cuartos de final de la Liga Regional de Fútbol.

El deportista debió retirarse a falta de siete minutos en el último partido ante Peñarol por una molestia en el muslo derecho.

Durante la semana se confirmó que presenta un edema en el cuádriceps por un golpe.

Automoto se medirá el próximo domingo con Racing de Carhué en los cuartos de final en el estadio Agustín Ruppel.