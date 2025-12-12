Avanza la instalación de una nueva Unidad Residencial para el abordaje de Consumos Problemáticos en Bahía Blanca

El Ministerio de Salud de la Provincia avanza en la puesta en marcha de una nueva Unidad Residencial (UR) para el Abordaje de Consumos Problemáticos, que funcionará dentro del Hospital Penna de Bahía Blanca.

Tras un convenio de cogestión firmado con el Municipio local, se llevan a cabo las refacciones edilicias de la sala 10 que permitirá la internación de 12 pacientes de la región.

En la actualidad, en el lugar se llevan adelante diferentes trabajos de reacondicionamiento, que incluye el arreglo de pisos y paredes, pintura, instalación de aberturas y servicios.

La iniciativa se enmarca en el Plan Quinquenal de Salud, y permitirá la atención de personas que atraviesan problemáticas de consumo, hayan tenido internaciones previas o no. Se trata de un dispositivo de mediana complejidad que se integrará en el armado de la continuidad de cuidados; para tratar una de las problemáticas más relevantes en este contexto social.

En el marco del acuerdo rubricado, en diciembre del 2024, la cartera sanitaria puso a disposición el espacio físico donde funcionará la UR, que será en la sala 10 del hospital provincial de Bahía Blanca, y se comprometió también a contribuir con la designación de personal para el correcto funcionamiento del dispositivo.

Además, a través de la subsecretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos, el Ministerio ofrecerá espacios de acompañamiento; impulsará acciones; promoverá la articulación entre la jurisdicción municipal y provincial; supervisará los procesos y actividades; e integrará la Unidad como Nodo de la Red Bonaerense de Atención y Cuidados.

Por su parte, la Municipalidad tiene a su cargo: la ejecución de las refacciones adecuadas, con la correspondiente financiación y los procedimientos administrativos acordes. Garantizar las condiciones estructurales para el correcto funcionamiento de la UR, tanto en cuestiones edilicias; como de seguridad y servicios. Y, la incorporación del personal necesario; junto con la incorporación de la Historia de Salud Integrada.

