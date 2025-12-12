[VIDEOS] Chocaron un colectivo y un camión cerealero: varios heridos

Un camión cerealero proveniente de Santiago del Estero y un colectivo de la línea 506 de la empresa San Gabriel protagonizaron un choque este viernes en la intersección de avenida Juan Manuel de Rosas y Láinez.

Tras el impacto, el acoplado del camión volcó sobre la calzada y derramó su carga.

El colectivero, identificado como Fernando Norambuena, fue asistido en el lugar y mientras que los cinco pasajeros, uno de ellos menor de edad, sufrieron lesiones leves, según las primeras informaciones.