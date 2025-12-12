Infraccionan a una empresa por emisión de ruidos molestos

El Comité Técnico Ejecutivo (CTE) labró un acta de infracción a la empresa Pampa Energía S.A. (Central Piedra Buena) por emisión de ruido molesto.

Se detalló que el evento fue a las 14:28 y se superó los límites permitidos en la legislación.

La empresa informó que se produjo la parada intempestiva de la Unidad N°29, a raíz de un “desenganche” en la línea de 500 KV Choele Choel – Bahía Blanca, ocasionando un venteo de vapor de alta presión por sus válvulas de seguridad.

El acta de infracción, junto a un informe de lo sucedido, será enviado al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

