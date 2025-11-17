Katopodis anunció una lista de obras “estratégicas” para 2026 que incluye a Bahía Blanca

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, anunció que “a pesar del ahogo y la asfixia del Gobierno nacional, la Provincia tiene planificada una agenda estratégica para 2026 con 1.791 obras públicas y proyectos” y señaló que entre ellas se incluye “la reconstrucción de Bahía Blanca”.

“Este plan potente de infraestructura tiene como ejes la conectividad y la logística; la gestión del recurso hídrico; los sistemas de ciudades; la energía accesible y sostenible; y el cuidado de nuestra gente“, aseveró el funcionario.

“Muchas de estas obras son emblemáticas, estratégicas y bisagras para el desarrollo de distintas regiones. La reconstrucción de Bahía Blanca, el Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, las obras hidráulicas en el Nodo Bragado, el Programa de Movilidad y Accesibilidad Sostenible para 16 ciudades, la Ruta del Cereal y el Plan Hídrico del Gran La Plata, son algunas”, detalló.

“Cuando pedimos el presupuesto y el endeudamiento con organismos internacionales es para que en cada uno de los 135 municipios podamos seguir ejecutando obras que nos permitan dar un salto cualitativo, mejorar la calidad de vida y cerrar brechas”, señaló.

Adelantó que “vamos a seguir exigiendo al gobierno de Milei que cumpla con sus compromisos y no se quede con la plata de las obras que necesitan las y los bonaerenses”.

“El principal problema de la Argentina es la desigualdad y eso se resuelve con infraestructura, no dejando a la mitad del país afuera del diálogo”, agregó.

