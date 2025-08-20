Katopodis: “Milei incumplió el 80% del compromiso con Bahía Blanca”

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, volvió a apuntar contra el Gobierno nacional al analizar la situación de Bahía Blanca luego del temporal que azotó a la ciudad en marzo.

El funcionario fue categórico al expresar que “el Gobierno nacional les mintió a los bahienses: se fueron a sacar una foto en el momento de la tragedia, comprometieron recursos y después no los transfirieron”.

El ministro destacó que Bahía Blanca “necesita muchísima más plata de la que se anunció” y advirtió que la Provincia seguirá reclamando los recursos que corresponden.

También señaló que la decisión del Ejecutivo nacional de frenar la asistencia se suma a un panorama general de abandono de la obra pública en toda la provincia de Buenos Aires, con más de mil proyectos paralizados.

Según explicó, en muchos casos se trata de obras viales y de saneamiento que ya presentan riesgos de seguridad para los vecinos.

En medio de ese escenario, Katopodis dejó en claro que la Provincia no se quedará de brazos cruzados.

“Vamos a seguir reclamando porque los bahienses no pueden ser víctimas de la desidia. Esta tragedia mostró lo peor de la naturaleza, pero también lo peor de la política cuando se promete lo que no se piensa cumplir”, afirmó. (Infocielo)