Gendarmería capturó a un hombre que era buscado en Bahía Blanca por abuso sexual

Un hombre de 34 años oriundo de Bahía Blanca fue capturado el domingo a la noche por efectivos de la división Gendarmería de Cañuelas luego de una persecución por la ruta 3.

El ahora detenido está imputado en un caso de abuso sexual con acceso carnal entre otros hechos de robo y extorsión.

La secuencia comenzó en la madrugada del lunes 18 de agosto en la estación de peaje de ruta 3 cuando el hombre advirtió la presencia de los gendarmes, giró en U unos metros antes de las cabinas y retomó hacia Cañuelas, lo que llamó la atención de los efectivos.

De manera discreta, iniciaron una persecución del Peugeot interceptándolo a metros de El Castillo, donde se detuvo ante una fila de autos frenados por la barrera baja.

Luego, el conductor fue identificado como José Luis Sánchez, de 34 años.

Al ingresar sus datos al software de búsqueda judicial detectaron que tenía pedido de captura emitida el 14 de agosto pasado desde Bahía Blanca por un caso de abuso sexual con acceso carnal. Además, entre sus antecedentes figuraban otras causas previas por entraderas, robos a mano armada y extorsiones, la mayoría cometidas en zona sur.

El auto en el que se desplazaba, un Peugeot 308 Allure, radicado en Morón, no tenía impedimentos para circular pero se investiga si efectivamente corresponde a esa chapa ya que tenía los números de chasis y motor limados.

Por requerimiento del Juzgado de Garantías 2 de Bahía Blanca Sánchez fue trasladado a nuestra ciudad, en tanto que la causa por el vehículo irregular quedó radicada en la UFI 2 de Cañuelas.

Unos días antes de la detención, la Sub DDI Cañuelas recibió información sobre la presencia de este hombre en Cañuelas, posiblemente en Máximo Paz, donde se habría resguardado tras la investigación iniciada en los tribunales bahienses. (InfoCañuelas)