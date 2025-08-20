En la cárcel de Bahía Blanca elaboraron 5000 bollitos para distribuir en un festejo con niños en Ingeniero White

En el marco de las actividades desarrolladas bajo el programa de “Voluntariado social” que se implementa en las cárceles de toda la provincia de Buenos Aires, personas privadas de su libertad alojadas en la Unidad 4 de Bahía Blanca elaboraron 5000 bollitos de pastelería para los festejos del Día del Niñez que organizó la Agrupación Portuaria “Emiliano Felipe Osores”.

Dentro del taller de panadería del Centro de Formación Profesional N°401, que funciona al interior del establecimiento penitenciario a cargo de Jorge Aceval, los internos pusieron manos a la obra en forma solidaria para hacer que el evento realizado en el anfiteatro de Ingeniero White sea aún más especial para los cientos de niños y niñas que se congregaron junto a sus familias.

“Es muy especial para nosotros saber que el trabajo que realizamos está destinado a sacarle una sonrisa a los niños y niñas en su día”, destacó Osvaldo, uno de los internos involucrados en las labores.

“Es muy gratificante sentirnos útiles para la sociedad”, agregó Jorge, uno de sus compañeros quien es panadero de profesión.

La actividad contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial que encabeza Juan Martín Mena.

A través del desarrollo de estas acciones las personas privadas de su libertad tienen la oportunidad de aprender un oficio útil para reinsertarse en el mercado laboral a la vez que sus labores benefician a numerosas instituciones de la zona.

No es la primera oportunidad que en la Unidad 4 se desarrollan este tipo de acciones ya que en años anteriores se replicó esta experiencia. En esta oportunidad la materia prima necesaria para la elaboración de los panificados fue aportada por la institución solicitante.