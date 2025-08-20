Condenan a un hombre por dispararle a su pareja

El Tribunal Oral Criminal Nº 3 condenó a Matías Gabriel Langone a la pena de 5 años de prisión por haberle disparado a su pareja en una pierna, lo que le ocasionó un orificio de entrada y salida con afectación de la arteria femoral y fractura de fémur, todo ello en contexto de violencia de género.

Según la causa investigada por el fiscal Diego Torres, el hecho ocurrió el día 15 de noviembre de 2022 en la calle Segunda Calvo al 1900 de Bahía Blanca cuando el acusado le efectuó disparos con un arma a la mujer, quien sufrió lesiones graves con diversas intervenciones y una reconstrucción que llevó más de un mes, poniendo en peligro su vida, para luego continuar con la rehabilitación y padeciendo secuelas de por vida.

En el debate quedó probado que esa noche se produjo una discusión entre ambos, luego de que el hombre llegara en estado de ebriedad a su domicilio, y que la mujer resultó herida cuando intentó defenderse de la agresión.

Langone fue condenado por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

Además, se dispuso que -de ser necesario- el condenado realice un tratamiento psicológico en el penal y la eventual participación en el dispositivo de Masculinidades Violentas del Patronato de Liberados Bonaerense o uno similar que pueda aplicarse en contexto de encierro.