miércoles, agosto 20, 2025
DestacadasLocales

Anuncian varios cortes de energía para este miércoles en Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa Edes anunció varios cortes de energía en Bahía Blanca para este miércoles.

Las interrupciones serán:

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Alem, Mallea, Panamá, De Angelis.
– de 9 a 15 en el cuadrante comprendido por las calles San Juan, Vera, Cuyo, Valentín Vergara.
– de 9:30 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Bermúdez, El Caldén, Punta Alta, Fragata Sarmiento.
– de 9:30 a 11:30 en el cuadrante comprendido por las calles Estación Algarrobo, Necochea, El Caldén, Huaura.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

Comentarios

You May Also Like

Disponen una nueva prórroga para las licencias de conducir bonaerenses

Fabricia

Moirano: "Los ciudadanos se merecen el debate en la Provincia"

De La Bahía Noticias

Avanza la obra de reencarpetado de la calle Darregueira

De La Bahía Noticias