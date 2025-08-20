Anuncian varios cortes de energía para este miércoles en Bahía Blanca

La empresa Edes anunció varios cortes de energía en Bahía Blanca para este miércoles.

Las interrupciones serán:

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Alem, Mallea, Panamá, De Angelis.

– de 9 a 15 en el cuadrante comprendido por las calles San Juan, Vera, Cuyo, Valentín Vergara.

– de 9:30 a 12:30 en el cuadrante comprendido por las calles Bermúdez, El Caldén, Punta Alta, Fragata Sarmiento.

– de 9:30 a 11:30 en el cuadrante comprendido por las calles Estación Algarrobo, Necochea, El Caldén, Huaura.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.