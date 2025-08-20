La Policía demoró a una persona de Bahía Blanca en Sierra de la Ventana

La Policía Comunal de Sierra de la Ventana detuvo a Matías Héctor Alvarado, un joven de 25 años oriundo de Bahía Blanca, que contaba con un pedido de captura activa desde el mes de julio del corriente año.

La detención se realizó luego de que el personal policial lo identificara en José Hernández y Leopoldo Marechal de esa localidad.

Al verificar los antecedentes de Alvarado en el sistema informático, se corroboró que el pedido de captura activa emitida por el Juzgado de Garantías N° 4 en una causa por comercialización de estupefacientes.

El detenido fue traslado a los calabozos de la Estación de Policía Comunal Tornquist, donde queda a disposición del magistrado interviniente. (Noticias Tornquist)