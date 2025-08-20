Juzgan a un hombre por intentar matar a otro con un cuchillo en Pigüé

Hasta el viernes 22 se llevará a cabo el juicio por jurados para evaluar la conducta de Facundo Alberto Muñoz, acusado de haber intentado asesinar a Emanuel Alejandro Rodríguez en la localidad de Pigüé.

De acuerdo con la investigación realizada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 5, a cargo del fiscal Jorge Viego, el hecho ocurrió el 27 de agosto de 2023, en las inmediaciones de Avenida Casey 750. Según la acusación, Muñoz habría utilizado un cuchillo con una hoja de 14 centímetros para intentar causarle la muerte a Rodríguez.

La víctima sufrió múltiples heridas de arma blanca en el torso y el abdomen, que provocaron la exposición de sus vísceras. Estas lesiones fueron calificadas como graves.

Muñoz llega a juicio imputado por el delito de tentativa de homicidio.

El debate será dirigido por la jueza técnica Dra. Claudia Fortunatti, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2, y se desarrollará en el quinto piso del Palacio de Tribunales.