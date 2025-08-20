Básquet: el entrenador de Bahía Blanca evaluó la participación de la Selección local en el Torneo Provincial

El entrenador de Bahía Blanca en U13 masculino, Luciano Vecchi, habló sobre el Torneo Provincial en La Plata.

“El balance del torneo del equipo fue sumamente positivo. Tanto el cuerpo técnico, como en mi caso, quedamos muy satisfechos con lo que hemos logrado y lo que hemos implementado de empezar defendiendo atrás muy fuerte, poder correr la cancha, tratar de jugar los cinco abiertos o a veces estar jugando con cuatro y uno por debajo”, señaló el DT en una charla con el área de comunicación de Asociación Bahiense de Básquet.

“Me dejo muy contento que hayan podido participar todos, que puedan anotar todos. Más allá de que cada uno tiene su rol cuando entran a la cancha, todos se sintieron parte del juego. Eso es importante en estas edades y en este torneo para que todos puedan participar y desarrollar al jugador de la mejor manera”, señaló.

“Estoy muy contento y el balance mío del torneo es muy positivo porque pudimos encontrar lo que fuimos a buscar fuera del resultado deportivo”, afirmó.