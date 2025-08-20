Cómo es la nueva sede de Defensa Civil de Bahía Blanca

El intendente Federico Susbielles encabezó esta mañana el acto de inauguración de la nueva sede de Defensa Civil, luego de las diversas obras de remodelación que se ejecutaron en la sede de Santa Fe 340.

El proyecto contempló la optimización de la denominada sala de crisis en la planta alta, así como en distintos puntos del establecimiento como vestuarios, baños, dormitorios, patio, cocina, trabajos de pintura, de carpintería y canaletas, con una inversión que rondó los 285 millones de pesos.

Para tal fin, se demolieron mampostería y pisos, se retiraron revestimientos y carpinterías para generar esta nueva oficina. Además se realizó una nueva instalación eléctrica, agua, sanitaria y de redes.

Sobre el particular, el jefe comunal indicó que los trabajadores y trabajadoras de Defensa Civil “le dan sentido a lo que es ser un funcionario público, un servidor público. Abrazar el dolor, trabajar con el dolor, trabajar con la angustia del otro, absorberla es una tarea dura, y ustedes la hacen con tanta vocación que son realmente un ejemplo para todos”.

“Durante mucho tiempo esta área generó prestigió dentro del Municipio y lograron respeto. Pero no se reflejaba en los lugares y las herramientas en los cuales tenían acceso”, agregó Susbielles quien ponderó el trabajo llevado adelante por los agentes durante las tragedias de público conocimiento que afectaron a Bahía Blanca.

Susbielles subrayó que “estamos entregando hoy, además, dos nuevas camionetas y vamos a seguir equipando a Defensa Civil”.

“Estamos teniendo por primera vez en mucho tiempo una inversión sostenida en la provincia de Buenos Aires como hace muchas décadas todavía y la tenemos que sostener con este gobernador, con el que viene y con el que viene; con el gobierno nacional vamos a seguir dialogando, buscando la respuesta que necesitamos con este presidente, con el que viene y con el que viene, con respeto y con firmeza porque priorizamos a Bahía Blanca”, cerró el intendente.

Por su parte, Gustavo Trankels, el secretario de Obras y Servicios Públicos, dijo que “hoy es una emoción muy particular, porque esta inauguración tiene cargada de mucho sentimiento, de mucho simbolismo” y recordó las palabras del intendente quien le aseguró que Defensa Civil tendría mejores instalaciones tras el temporal de 2023.

“Eso fue un objetivo que nos trazamos desde ese momento y que no paramos de perseguir hasta el día de hoy. A pesar de todo lo que nos pasó entre medio, con prioridades que fueron cambiando, Sin embargo, esa decisión se mantuvo en el tiempo”.

A su turno, Sebastián Sepúlveda, director general de Defensa Civil, aseguró que se trata de “un momento histórico para nosotros. Estas últimas semanas, cuando íbamos viendo que se iba la obra terminando, empezaron a aflorar muchas cosas, muchos recuerdos, muchas emociones. Y una de las cosas, el agradecimiento”.

“Hablaba con un amigo en estos días y le comentaba de lo contentos que estamos y las emociones que surgen y no encontraba las palabras de agradecimiento hacia todos y sobre todo hacia Federico, el compromiso que asumió con la oficina y me dijo la palabra justa. Lo que te dio Federico fue dignidad, le dio dignidad a nuestro equipo”, agregó.

“En Defensa Civil, tenemos un gran sentido de pertenencia, un equipo generoso, tremendo, siempre con voluntad, siempre brindándose hacia todos, hacia la comunidad, que es nuestro fin, estar con todos los ciudadanos de Bahía Blanca”.

Finalmente, Federico Montero, el subsecretario de Fiscalización y Control Policial en el Ministerio provincial de Seguridad, valoró el compromiso y la palabra del intendente para mejorar las condiciones y lugares de trabajo de esta área fundamental para Bahía Blanca e instó a “no parar, para que sigamos por esta senda, mejorando, nutriendo nuevos recursos. Este intendente cumplió, y cumplió como tenía que hacerlo, devolviéndoles la dignidad a los y las trabajadoras”.