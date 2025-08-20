Monte Hermoso: se reemplazarán más de 140 luminarias del alumbrado público por tecnología LED

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires financiará la próxima etapa del Plan de Alumbrado Público Eficiente, que comenzará en breve con la sustitución de los aparatos de sodio de 250 watts por luminarias LED de 160 watts.

Esta iniciativa, que ya abarca el 50% de la iluminación urbana, busca promover el ahorro energético y mejorar la visibilidad en las calles.

Con este recambio, se logrará un menor costo de mantenimiento, una mayor vida útil de los artefactos y una notable reducción de la contaminación lumínica.

Se reemplazarán un total de 146 luminarias distribuidas a lo largo de diecisiete arterias, entre ellas:

1- Av. Pte. Alfonsín, entre Av. Argentina y Av. Bahía Blanca;

2- Dr. René Favaloro, entre Faro Recalada y Neuquén;

3- Legh II, entre Faro Recalada y Neuquén

4- Río Dulce, entre Faro Recalada y Bahía Blanca;

5- Dr. Zabala, entre Faro Recalada y 1° de Abril

6- Chaco, entre Faro Recalada y Bahía Blanca

7- Formosa, entre Faro Recalada y Bahía Blanca

8- Luzuriaga, entre Faro Recalada y Felipe Deluster

9- Río Atuel, entre Recalada y Fossatty y entre Deluster y Av. Gral San Martín

10- Gregorio Juárez, entre Faro Recalada y Bahía Blanca.

11- Pampa, entre Av. Fossaty y San Martin.

12- Costa, entre Faro Recalada y Fossatty y entre Sutton y Av. San Martín

13- Felipe Deluster, entre Luzuriaga y Río Atuel.

14- Pedro de Mendoza, entre Deluster y Puerto Madryn.

15- Dufaur, entre Av. San Martín y Puerto Madryn.

16- Bosque Alegre, entre Dufaur y Av. Majluf.

17- Dorrego, entre Av. Bahía Blanca y Fossatty.

La tecnología LED ha convertido al alumbrado público en un sistema más sustentable alcanzando un ahorro energético de hasta el 50% y una disminución de hasta el 30% en gastos de mantenimiento además de contribuir a la reducción de la huella de carbono.