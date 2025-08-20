Asisten a 13 niños en el hospital de Dorrego luego de un choque

Trece niños fueron atendidos en el Hospital Municipal de Coronel Dorrego luego de un choque que se produjo esta mañana en la intersección de las calles 9 de Julio y Malvinas de esa localidad.

Los menores de edad se trasladaban en la combi de la Casa Materno Infantil y, según fuentes oficiales, no presentaban heridas de gravedad.

Además, fueron evaluados dos adultos, de los cuales uno quedó en observación para control evolutivo, informó el gobierno municipal.

El sitio de FM Manantial informó que el choque fue protagonizado por la combi en la que iban los niños y una Ford Ranchero.

“A raíz del impacto, el transporte de pasajeros volcó sobre uno de sus laterales”, detalló.