Todos los fallos del Tribunal de Penas de la Liga del Sur

La Liga del Sur informó los fallos del Tribunal de Penas de la Liga del Sur, luego de la reunión del 18 de noviembre de 2025.

SANCIONES:

– Román Torres (Bella Vista) – 2 fechas.

– Franco Olatte (Dublin) – 2 fechas.

– Leonel Romero (San Francisco) – 1 fecha.

– Marcelo Ruppel (Pacífico BB) – 1 fecha.

– Sebastián Mancinelli (Tiro Federal) – 1 fecha.

– José Assaf (Tiro Federal) – 1 fecha.

– Julián López (Pacífico BB) – 1 fecha.

Por otra parte, los siguientes jugadores alcanzaron el límite de amarillas (5) y se perderán 1 partido:

– Tomás González (Dublin).

– Elías Dezi (Dublin).

– Ezequiel Godoy (Dublin)

– Germán Reyes (Olimpo).

– Pedro Ferranti (San Francisco).

– Emanuel Guzmán (La Armonía)

– Lautaro Vega (San Francisco)

– Juan Moggia (Sansinena)

– Federico Antonelli (Bella Vista).

– Maio Salvador (Liniers).

– Máximo Notti (Bella Vista).

Además, Ignacio Gentili (Pacífico C) alcanzó el límite de 10 amarillas y deberán cumplir 2 fechas de sanción.

