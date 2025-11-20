Arrestan a un hombre que tenía un pedida de captura por robo calificado

Un hombre de 34 años que tenía un pedido de captura activa fue demorado ayer por la Policía.

Fuentes oficiales señalaron que un móvil del Comando de Patrullas identificó a Jorge Daniel Aravena en Parchappe y Pasaje Hidalgo y pudo determinar que tenía una solicitud de captura del 17 de octubre de este año emitida por el Tribunal Criminal N°1 de Bahía Blanca por una causa de robo calificado por el uso de armas.

Por ese motivo, se decidió su detención, detallaron fuentes oficiales.

