Operativo nocturno en barrios bahienses dejó varios aprehendidos

Un operativo nocturno de saturación de zonas se realizó esta madrugada con la participación de más de 120 efectivos policiales de comisarías locales, Comando de Patrullas, UPPL, UTOI, GAD, Infantería, Caballería, Narcotráfico, DDI, Seguridad Vial y peritos de la Planta Verificadora, junto a personal municipal.

En el despliegue, que se llevó a cabo en barrios de las jurisdicciones Primera, Cuarta, Quinta y Sexta, se identificaron 328 personas y 227 vehículos.

Se registraron aprehensiones por violación de domicilio, paradero activo por violencia familiar, tenencia de drogas, desobediencia, resistencia a la autoridad y medidas judiciales. También intervino un menor en una motocicleta con pedido de secuestro.

Además, se clausuraron seis comercios y se retuvieron 33 motocicletas y 7 automóviles por infracciones. El operativo fue organizado por autoridades provinciales y municipales.

Se detalló que los demorados son:

– Esteban Pablo Acuña (40) en Villarino y Tierra del Fuego, por violación de domicilio;

– Gonzalo Solís Bentivegna (40), por paradero activo por violencia familiar;

– Lautaro Aguilar (26) y un menor de 16 años, por tenencia de drogas, en Martín Gil y Santa Cruz;

– Diego Hernán Ruiz (34), quien circulaba por Di Sarli y Martín Gil en un Peugeot 307 y se le halló un envoltorio con 43 gramos de cocaína, una bolsa con 20 gramos de cogollos de marihuana y un teléfono celular;

– Walter Demesio (43) y Thiago Canales (23), en Maldonado al 2000, a quienes se les incautó envoltorios con cocaína y marihuana. Los acusados se resistieron al procedimiento y fueron aprehendidos por desobediencia, resistencia de la autoridad e infracción a la ley 23.737;

– Carlos Camacho (42), en Pedro Pico y Teniente Farías por comparendo compulsivo por tenencia de estupefacientes;

– Jonatan Emanuel Navarrete (34), en Martín Gil y Santa Cruz por comparendo compulsivo por ejecución de tareas comunitarias;

– un menor de 16 años que circulaba por Pedro Pico y Coronel Vidal en una motocicleta robada el 23 de enero de 2026.