Anuncian cortes de energía en cinco sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en varios sectores de Bahía Blanca.

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Guido Spano, Alvear, Hugony, Corenfeld;

– de 8:30 a 11 en el cuadrante comprendido por las calles Girondo, Las Golondrinas, Pronsanto, La Falda,

– de 8:30 a 11:30 en el cuadrante comprendido por las calles Castelar, Provincias Unidas, Drago, Libertad.

– de 8:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Newbery, Araucanos, Molina Campos, Salinas Chicas;

– de 8:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Láinez, Indiada, Newton, Misioneros.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.