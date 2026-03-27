Anuncian cortes de energía en cinco sectores de Bahía Blanca
La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en varios sectores de Bahía Blanca.
– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Guido Spano, Alvear, Hugony, Corenfeld;
– de 8:30 a 11 en el cuadrante comprendido por las calles Girondo, Las Golondrinas, Pronsanto, La Falda,
– de 8:30 a 11:30 en el cuadrante comprendido por las calles Castelar, Provincias Unidas, Drago, Libertad.
– de 8:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Newbery, Araucanos, Molina Campos, Salinas Chicas;
– de 8:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Láinez, Indiada, Newton, Misioneros.
Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.
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