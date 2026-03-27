viernes, marzo 27, 2026
Locales

Anuncian cortes de energía en cinco sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hoy realizará cortes de energía en varios sectores de Bahía Blanca.

– de 8 a 10 en el cuadrante comprendido por las calles Guido Spano, Alvear, Hugony, Corenfeld;

– de 8:30 a 11 en el cuadrante comprendido por las calles Girondo, Las Golondrinas, Pronsanto, La Falda,

– de 8:30 a 11:30 en el cuadrante comprendido por las calles Castelar, Provincias Unidas, Drago, Libertad.

– de 8:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Newbery, Araucanos, Molina Campos, Salinas Chicas;

– de 8:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Láinez, Indiada, Newton, Misioneros.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

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