Israel intensificará los ataques contra Irán para detener el lanzamiento de misiles

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que Israel intensificará los ataques contra Irán debido al continuo lanzamiento de misiles, advirtiendo que la república islámica pagará un alto precio.

“A pesar de las advertencias, los disparos continúan. Por consiguiente, los ataques de las FDI en Irán se intensificarán y se extenderán a otros objetivos en sectores que ayudan al régimen a desarrollar y utilizar medios militares contra civiles israelíes”, afirmó el funcionario israelí.

Y completó: “Pagarán un alto precio, cada vez mayor, por este crimen de guerra”.