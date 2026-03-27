Juzgarán a un hombre por matar a otro en Médanos

Durante los días 30, 31 de marzo y 1 de abril próximos se llevará a cabo el juicio por jurados para analizar la conducta de Facundo Abel Valdés, acusado del crimen de Luis Marcelo Ybarra.

Según la causa, investigada por el fiscal Jorge Viego, el hecho ocurrió el 1 de octubre de 2024 cuando Ybarra estaba realizando tareas de albañilería en la vereda del domicilio de calle Alberti al 400 de Médanos y Valdés se hizo presente para increparlo.

En ese marco, Valdés arrojó una herramienta para atornillar las ruedas de los vehículos hacia la víctima.

“La llave a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo, a la altura de la clavícula, penetrando en el tórax y afectado el corazón”, expresó una fuentes judicial.

Esa herida le produjo una lesión que le ocasionó un paro cardíaco y su posterior deceso.

El debate estará a cargo de la jueza técnica María Mercedes Rico y se llevará a cabo en el quinto piso del Palacio de Tribunales.