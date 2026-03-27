Tres personas murieron en un choque cerca de Guaminí

Tres muertos y un herido es el resultado fatal de un choque que se produjo este viernes en la ruta 33, a la altura del paraje Bajada de Álamos, en el partido de Guaminí.

El hecho fue protagonizado por una camioneta Ford Ranger y un Volkswagen Suran.

Según el sitio El Orden, las personas fallecidas aún no fueron identificadas, mientras que el conductor de la camioneta Ford Ranger, que se llama Armando Centurión, con domicilio en Pigüé, fue asistido y trasladado de urgencia al hospital de Guaminí para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

El hecho fue caratulado preventivamente como “Triple Homicidio Culposo”, con intervención de la fiscalía Nº 2 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.