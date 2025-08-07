Río Cuarto: una mujer mató a puñaladas a su hijo de 14 años

Una tragedia familiar conmociona a la ciudad de Río Cuarto. Un adolescente de 14 años fue asesinado a puñaladas y por el crimen fue detenida su madre, una mujer de 47 años con antecedentes de problemas psiquiátricos.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en calle Aníbal Ponce al 1.100, en barrio Obrero, donde la mujer vivía junto a su hijo.

Según los primeros datos que maneja la Policía, ella aseguró haberse dormido tras tomar su medicación y al despertar se encontró con un charco de sangre y el cuerpo del adolescente a su lado. La víctima murió por múltiples heridas de arma blanca.

Al darse cuenta de lo que había pasado, llamó a su marido y le contó lo sucedido, en estado de shock. El hombre fue quien luego dio aviso a la Policía, que al llegar a la casa encontró al menor ya sin vida y a la mujer junto al cuerpo.

La División Homicidios trabaja en la investigación del crimen, y no descartan que se haya tratado de un brote psicótico. El caso quedó en manos de la fiscalía de Río Cuarto, que ordenó peritajes en la vivienda y la realización de la autopsia al cuerpo del menor.

La acusada fue detenida y será sometida a una evaluación psiquiátrica para determinar su imputabilidad. (El Doce TV)