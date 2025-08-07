Confirman que la “Voluntad de Permanencia en Obra Social” estará disponible hasta el 31 de diciembre

La Superintendencia de Servicios de Salud estableció un mecanismo para que los beneficiarios del sistema de salud puedan manifestar su voluntad de permanecer en su obra social actual, evitando la derivación automática de sus aportes a otra entidad contratada.

Este trámite, denominado “Voluntad de Permanencia en Obra Social”, estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025 y busca garantizar la libre elección y el acceso equitativo a la información, detalla la Resolución 1608/2025 del Boletín Oficial.

Además, se eliminó el período de permanencia mínima de 12 meses en el nuevo Agente del Seguro de Salud, asegurando que los aportes se destinen efectivamente a servicios de salud.

Esta normativa impacta directamente a trabajadores y beneficiarios del sistema de salud, promoviendo la transparencia y la protección de sus derechos.