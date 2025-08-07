Realizarán trabajos en la red de agua en Tiro Federal

La empresa Absa anunció que hoy se realizarán tareas de desempalme de cañerías en el barrio Tiro Federal, en el marco de la obra de recambio de 84 mil metros de cañerías que la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) ejecuta en Bahía Blanca.

Los trabajos, a cargo de una empresa contratista, tienen como objetivo desafectar las viejas cañerías para poner en servicio el nuevo tendido de la red de agua y se ejecutarán sobre calle Agustín de Arrieta en su intersección con las calles Chacabuco y Rivadavia.

La intervención generará falta de agua en la zona hasta su finalización.

A partir de lo expuesto, se recomendó reservar agua para cuando se produzca la afectación y durante ese período utilizarla sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio.