El Gobierno nacional confirmó que el “Día del Niño” se conmemora el tercer domingo de agosto
El Gobierno nacional estableció el tercer domingo de agosto como el “Día del Niño”, según el Decreto 562/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial.
Esta norma busca promover la concientización sobre los derechos de los niños, según lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N° 26.061, que regula la protección integral de los derechos de niños y adolescentes en el país.
La celebración de esta fecha “tiene un impacto social significativo, ya que fomenta la participación de la comunidad en la defensa y promoción de los derechos de los menores”, agrega el decreto.
Además, se reconoce “la importancia de los niños como pilares fundamentales de la sociedad argentina”.
