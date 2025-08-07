jueves, agosto 7, 2025
DestacadasLocales

La empresa Edes anunció cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hará cortes de energía  para este jueves en dos sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones se realizarán:

– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Chiclana, Undiano, Brown, Villarino.
– de 9:30 a 12:30 en la calle Aguaribay 3400 al 3900.

Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

Comentarios

You May Also Like

Confirman otras dos muertes por covid-19 en Bahía Blanca

Fabricia

De Leo: " Hay que generar confianza en la moneda argentina"

De La Bahía Noticias

El gobierno nacional dio vía libre para la vuelta del fútbol

Fabricia