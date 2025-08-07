La empresa Edes anunció cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca
La empresa EDES anunció que hará cortes de energía para este jueves en dos sectores de Bahía Blanca.
Las interrupciones se realizarán:
– de 9:30 a 13:30 en el cuadrante comprendido por las calles Chiclana, Undiano, Brown, Villarino.
– de 9:30 a 12:30 en la calle Aguaribay 3400 al 3900.
Los trabajos pueden implicar la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras y serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.
Comentarios