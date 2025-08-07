El “Dibu” Martínez, otra vez nominado como mejor arquero del mundo

Emiliano “Dibu” Martínez sigue consolidando su lugar entre los arqueros más destacados del mundo.

El arquero argentino fue nuevamente nominado al Trofeo Lev Yashin, distinción que entrega la revista France Football al mejor arquero de la temporada y que se entregará durante la gala del Balón de Oro 2025, el próximo 22 de septiembre en París.

Martínez, que tuvo una destacada actuación en Aston Villa (llegó a los cuartos de final de la Champions League) y se consagró otra vez campeón de América con la selección argentina, ya ganó el premio en las dos últimas ediciones (2023 y 2024), y esta nueva nominación lo posiciona como uno de los candidatos naturales a repetir la consagración.

Pese a competir con varios arqueros de equipos que juegan Champions League, el rendimiento de Dibu con Aston Villa en la Premier League y su continuidad como uno de los pilares del equipo de Lionel Scaloni fueron argumentos suficientes para volver a estar entre los destacados. (Diario La Nación)