Advertencia del jefe de Gabinete tras la derrota oficial en el Congreso

“Todo lo que podamos vetar, lo vetaremos”, sostuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en una entrevista con radio Mitre este jueves, horas después de que Diputados diera media sanción al financiamiento universitario y la emergencia pediátrica.

En ese sentido, insistió el funcionario: “Diputados tiene que tratar algunos temas que tienen media sanción del Senado que por supuesto Diputados después de la sesión de las comisiones podrá convertirlos en ley. Ese si lo podemos vetar porque es la primera vez que viene, que son los famosos proyectos de los gobernadores, los ATN y el impuesto al combustible, que tuvo sanción en el Senado, donde el kirchnerismo impuso su número”.

También recordó Francos que el Gobierno no podrá hacer nada si la oposición consigue los votos para insistir con el aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad que vetó Milei.

Para que sean ley, la oposición deberá tener los dos tercios de los votos (de los presentes) en Diputados y Senadores. (Diario Clarín)