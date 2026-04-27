“Cuatro robos en dos meses”: la desesperación de un comerciante

Durante el fin de semana se produjo un robo en un comercio ubicado en Charlone y Almafuerte.

Su dueño, Mauricio Cáceres, habló en ContraReloj por De La Bahía y sostuvo que están ubicados allí hace 13 años y que “en 12 años no pasó nada y en los últimos 2 meses ya llevamos 4 robos”, destacando además que el fin de semana de carnaval robaron 2 veces en 3 días.

Además, afirmó que los tiene siempre filmados, pero como van encapuchados y con barbijos no pueden distinguir las caras y afirmó que no solo ellos están preocupados sino que también las empleadas del comercio tienen miedo.