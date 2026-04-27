Papa León XIV: “El mundo sufre y necesita urgentemente la paz de Cristo”

El papa León XIV instó a continuar por el camino de la unidad entre los cristianos ante “un mundo que sufre y necesita urgentemente la paz de Cristo”.

El papa explicó que los cristianos deben ser “mensajeros de su paz”, porque Jesús “siempre respondió a la violencia y la agresión de forma desarmada, invitándonos a hacer lo mismo”.

“Si bien nuestro mundo que sufre necesita urgentemente la paz de Cristo, las divisiones entre los cristianos debilitan nuestra capacidad para llevarla con eficacia. Para que el mundo reciba con agrado nuestra predicación, debemos, por lo tanto, perseverar en la oración y en el esfuerzo por eliminar cualquier obstáculo que impida la proclamación del Evangelio”, añadió.

Asimismo, reconoció que en aunque “se ha avanzado mucho en algunos temas históricamente divisivos, en las últimas décadas han surgido nuevos problemas que dificultan discernir el camino hacia la comunión plena”.

“Sin embargo, no debemos permitir que estos desafíos constantes nos impidan aprovechar todas las oportunidades posibles para proclamar juntos a Cristo al mundo”, destacó León XIV, quien añadió además que “también sería un escándalo si no siguiéramos trabajando para superar nuestras diferencias, por muy irreconciliables que parezcan”. (EFE)