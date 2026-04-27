Condenan a un interno de la Unidad Penal de Villa Floresta por tener droga

El Juzgado Correccional Nº 3 condenó -en juicio abreviado- a Néstor Fabián Bustamante a la pena de 1 año y 1 mes de prisión por haber tenido droga en su poder cuando estaba privado de la libertad por otra causa.

“Esa pena se unificó con la anterior y deberá purgar 10 años y 6 meses de prisión”, informaron fuentes judiciales.

Según la causa, investigada por la fiscalía a cargo de Mauricio Del Cero, el hecho ocurrió el 20 de mayo de 2023 cuando personal del Servicio Penitenciario de la Unidad Penal N°4 realizaba una requisa a los internos.

Cuando se registró a Bustamante, encontraron en su poder un recipiente tipo “tupper” que contenía dos envoltorios de papel film compatible con marihuana, otro envoltorio de papel film con sustancia de color blanco y un comprimido.

El 28 de mayo de 2018, Bustamante fue condenado por desobediencia, violación de domicilio y abuso sexual con acceso carnal agravado -dos hechos-.

El 10 de julio de 2025, el imputado había sido beneficiado con la libertad condicional otorgada por el Juez Onildo Stemphelet, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2, resolución que fue revocada por la Cámara de Apelaciones por lo que se ordenó su captura.

La jueza Susana González La Riva decidió unificar las penas con la de tenencia simple de estupefacientes y que su cumplimiento sea efectivo en prisión.