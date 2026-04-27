Avanza la causa por grooming contra Hernán Rosell: “Esperamos que digan la verdad”

Florencia, madre del joven que presuntamente fue víctima de grooming por Hernán Rosell, habló en ContraReloj por De La Bahía tras conocerse la citación a indagatoria al exdirector técnico de Liniers.

La Justicia consideró que existe mérito suficiente para considerar que se cometió el delito y estableció como fecha de la audiencia el 27 de mayo de este año. Sobre esto, Florencia sostuvo que la noticia la puso contenta ya que estuvieron mucho tiempo sin novedades. “Ellos tenían nombres y todo, estuvieron parados durante mucho tiempo, se empezaron a mover de nuevo desde que se volvió a ver el tema en los medios”.

Sobre el estado de su hijo, sostuvo que la pasó muy mal y que ahora está más más tranquilo aunque tuvo un fin de semana complicado. “Se volvió a bajonear luego de recibir comentarios al respecto durante un partido del fin de semana”, afirmó.

Además, señaló que estuvo contacto con la otra familia después de conocerse la imputación y también están muy contentos, dejando en evidencia que esperan que quienes vayan a declarar digan la verdad. “Que no lo cubran más. Es una persona que le hizo mal a muchos chicos porque estoy segura que fueron muchos por su forma de trabajar”, agregó.

La legislación argentina describe que el delito de grooming es aquel en el que un adulto establece contacto virtual con un menor de edad, con el fin de cometer una acción contra su integridad sexual.