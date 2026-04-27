Ruta 3: piden un puente peatonal en el sector que une Punta Blanca Sur con Grünbein

El Concejo Deliberante de Bahía Blanca (CD) le solicitó a la Dirección Nacional de Vialidad que evalúe la construcción de un puente peatonal sobre la ruta 3, en el sector que vincula el barrio Punta Blanca Sur con Grünbein.

A la vez, solicitó la implementación de medidas transitorias de seguridad vial en el sector, tales como señalización, iluminación y dispositivos de reducción de velocidad, hasta que se concrete la obra.

“En esa zona residen numerosas familias que deben cruzar diariamente la calzada por razones laborales, educativas y de acceso a servicios y se exponen a situaciones de alto riesgo vial”, señala la resolución 75/2026 aprobada por el CD.

Además, “los establecimientos educativos de las inmediaciones se encuentran del otro lado de la ruta, lo que incrementa significativamente la circulación de niños, niñas y adolescentes, quienes deben atravesar la ruta para asistir a clases”.

“La ausencia de infraestructura adecuada para el cruce seguro de peatones, como puentes o pasarelas, obliga a los vecinos a realizar cruces a nivel, en condiciones de extrema peligrosidad”, explicita el pedido al organismo nacional.

“La construcción de un puente peatonal en el sector constituye una solución concreta, viable y necesaria para reducir riesgos y mejorar la conectividad segura entre ambas zonas”, agregaron.