Doble robo y destrozos en la Sociedad de Fomento del Barrio El Sol

Micaela Ruiz, la secretaria de la Sociedad de Fomento Barrio El Sol, ubicada en Saavedra al 3300, habló con ContraReloj por De La Bahía y comentó que durante el domingo a la madrugada un menor de edad ingresó al establecimiento y pasó toda la noche allí.

“Entró rompiendo la puerta trasera y salió por adelante. Estuvimos toda la tarde limpiando y a las 22 nos volvieron a llamar porque el mismo joven había vuelto a entrar, esta vez rompiendo la puerta delantera”, sostuvo.

La mujer destacó que vecinos lo retuvieron a la vuelta de la Sociedad de Fomento hasta que vino la Policía y que si bien ella no conocía al menor, quienes viven allí afirman conocerlo ya que venía robando en el barrio.

Por último, mencionó que el menor de edad “rompió más de lo que robó” y que ahora van a necesitar ayuda para afrontar los gastos de los daños materiales sufridos.