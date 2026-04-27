lunes, abril 27, 2026
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Esta semana se pagan las jubilaciones y pensiones bonaerenses

De La Bahía Noticias

El Instituto de Previsión Social informó que el próximo miércoles 29 de abril comenzará el pago de haberes previsionales para jubilados y pensionados.

Ese día, el miércoles, cobrarán quienes tienen documentos terminados en 0, 1, 2 y 3. En esa jornada también cobran quienes reciben pensiones sociales con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El jueves 30 de abril cobrarán jubilaciones y pensiones quienes tienen DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

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