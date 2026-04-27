lunes, abril 27, 2026
Nacionales

La CGT ratificó la movilización para el 30 de abril

De La Bahía Noticias

Uno de los triunviros de la CGT, Cristian Jerónimo, confirmó la movilización convocada para el próximo jueves 30 de abril, en la previa del Día del Trabajador.

La actividad, que concluirá en Plaza de Mayo, incluirá una misa para recordar al papa Francisco, a un año de su muerte.

El dirigente cegetista, además, fue consultado por la posibilidad que se convoque a un paro general.

“Nunca se descarta. Seguramente la conflictividad va a seguir escalando, no solamente por la reforma laboral, sino por la situación diaria que viven en día a día los argentinos”, sentenció.

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